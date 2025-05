Reprodução/Instagram Angélica

A apresentadora Angélica curtiu um comentário no Instagram que insinua que a nora busca "fama a todo custo" e é "barraqueira". A interação foi registrada nesta quarta-feira (7), após Duda Guerra, de 16 anos, se envolver em uma discussão pública com a influenciadora Antonela Braga. A jovem é namorada de Benício Huck, filho da loira com Luciano Huck.

A curtida foi vista por seguidores e reproduzida nas redes sociais antes de desaparecer.

O comentário, que não está mais visível na página da apresentadora, dizia: “Angélica sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada, com espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo, sujar a imagem. Deixa não, corta essa erva daninha da vida de vocês. Sua família é linda”.

Após a repercussão da curtida, Angélica limitou as interações no seu perfil. O comentário que gerou a polêmica também não se encontra mais disponível para visualização.

A situação repercutiu após uma crise de ciúmes envolvendo Duda e Antonela durante uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul. Segundo Antonela, a discussão começou quando ela tentou seguir o perfil de Benício Huck no Instagram.

Influenciadoras trocam farpas após viagem

Antonela, de 15 anos, afirmou que Duda se irritou com o pedido de seguir tanto o perfil principal de Benício quanto seu “dix”, uma conta privada para amigos próximos. O caso teria provocado constrangimento diante de outros influenciadores convidados.

“Tudo começou no primeiro dia de viagem, estava tudo bem, até meu namorado me mandar mensagem falando que a Antonela Braga tinha solicitado para seguir o dix dele com o dix dela”, explicou Duda. “Dix é uma conta privada, não uma conta normal”.

Duda alegou que não havia convivência entre Antonela e Benício. “Eles não são do mesmo grupo de amizade, não se conhecem, não convivem e nunca nem se viram”, disse.

Antonela rebateu o argumento e comparou o interesse no perfil de Benício ao de outras figuras públicas. “É como seguir Cauã Reymond, porque são pessoas públicas”, afirmou. Duda discordou: “Não, ele não é nenhum Cauã da vida, não é como seguir ele porque o Instagram dele é aberto a qualquer pessoa. Se alguém quiser seguir, todo mundo pode, o do meu namorado não”.

Até o momento, a apresentadora não se manifestou publicamente sobre a situação.