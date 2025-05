Reprodução/Instagram O primogênito completou 20 anos, enquanto os dois mais novos têm 17 e 12.





Em meio às polêmicas envolvendo Benício Huck e Duda Guerra, Angélica admitiu uma dificuldade envolvendo a criação dos filhos. A declaração, no entanto, nada tem a ver com a treta entre adolescentes famosos no TikTok.





Em sua participação no ' Pé no Sofá Pod ", podcast comandado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, a apresentadora falou sobre os empecilhos na comunicação com o trio de herdeiros.



Isso porque Joaquim, Benício e Eva, frutos da relação com Luciano Huck, adotam respostas monossilábicas em conversas virtuais. "O meu [filho] está colocando agora uns negócios, uns símbolos", iniciou.

Reprodução/Instagram Benício, filho do meio da apresentadora com Huck, está envolvido em polêmica na internet.





"Não sei o que é aqueles símbolos, gente?", confessou Angélica, que acrescentou: "Eu nunca sei, eu fico perdida. Aí eu perco tempo, porque eu não quero perguntar, porque eu também não quero passar de idiota, né?".

Para a loira, a saída para decifrar as mensagens dos filhos é pesquisar na internet e recorre à inteligência artificial: "E eu fico ali tentando decifrar. Já fui pro [chat] GPT com aquilo, várias vezes", completou Angélica.