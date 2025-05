Reprodução A caçula do ator e humorista lamentou as críticas.





Lívian Aragão lamentou os comentários depreciativos dos quais é alvo desde a infância — sobretudo sobre a aparência. A filha de Renato Aragão contou que, ao pesquisar seu nome no Google, via como sugestão a palavra 'feia





O relato veio à tona durante um desabafo sobre a exposição gerada por conta da fama do pai. "Eu colocava meu nome no Google quando era mais nova e a primeira palavra que saía do lado era 'feia'. Lia aquilo e ficava [sem entender]", disse.

"Falava: 'Mãe me explica aqui'... Eu nasci muito exposta e as pessoas falam o que quer, mas sempre foi pesado", continuou Lívian, durante sua participação no " Vênus Podcast ".

Reprodução Lívian Aragão é filha do ator e humorista Renato Aragão com Lilian, atual esposa do veterano.





Segundo a atriz, as críticas relacionadas à aparência a acompanharam durante boa parte de sua vida: "Eu postava [aleatoriedades no blog] e sempre tinha comentários assim: 'nossa, que feia', 'tira essa sobrancelha', 'alisa esse cabelo'".



Volta por cima

Lívian recebeu o apoio dos pais, Renato e Lilian: "Meus pais me fizeram entender que eu nasci assim, essa é a minha fisionomia, eu sou feliz comigo, não vou deixar que ninguém tente me diminuir por causa da minha aparência".





Atualmente, ela considera ter superado o período de turbulência: "Falo muito do meu cabelo cacheado, que eu não tirei da minha identidade, e represento muitas cacheadas. Para mim poder falar de cabelo cacheado é muito legal por causa dessa negatividade toda que tinha, e eu reverti para uma coisa muito boa".

Embate com o Google

Vale destacar que Deolane Bezerra viveu um caso parecido ao de Lívian com o Google. Em 2023, a ex-participante de " A Fazenda " processou o site de buscas por ser associada à palavra "bafuda". Na época, ela foi ofendida por conta do suposto odor de sua boca durante o reality da Record.

A influenciadora pediu a exclusão do termo, além de uma indenização de R$ 50 mil por danos morais. A Justiça considerou o pedido pertinente, e ordenou a remoção da pesquisa, mas negou a compensação financeira.