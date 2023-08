O reality A Fazenda impactou diretamente a vida da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, a viúva de Mc Kevin, entrou em uma batalha judicial contra o google devido ao resultado de pesquisas em seu nome, diferentemente dos outros artistas, quando era pesquisado o nome da ex-fazendeira aparecida o termo "bafuda".



Essa novela mexicana ganhou notoriedade ainda no confinamento do reality e após seus ex-colegas de reality atacarem a advogada com termo que o próprio Google usava para se referir a advogada. Mas, pelo que tudo indica, essa tour chegou ao fim. A coluna Fabia Oliveira, do Metrópoles , revelou com exclusividade a decisão judicial do processo.

Segundo a colunista, a justiça bateu o martelo e os pedidos de Deolane foram julgados de forma parcial, ou seja, foram acatados, mas não em sua totalidade. Nos autos do processo que a coluna teve acesso com exclusividade, consta que o juiz entendeu que o pedido principal de Deolane não era em nada descabido, merecendo, sim, ser atendido. Isso porque ela não estava requerendo que um termo fosse eliminado ou que fosse excluída uma expressão negativa que acompanhava seu nome. Ela estaria se posicionando a respeito de uma vinculação de pesquisa que é ofensiva, algo distinto e que não se confunde com o explicado anteriormente,



Sabe qual foi o pedido da advogada que foi negado? O indenizatório. Deolane pediu R$50 mil reais por danos morais, mas a justiça declinou o pedido da influenciadora, com a justificativa de que quando a influenciadora digital entrou para o elenco do reality show 'A Fazenda' foi por desejo e escolha própria e ela sabia da grande proporção que o mesmo possi, trazendo mais exposição e visibilidade para imagem da mesma.



Não foi dessa vez, hein Drª. Deolane? Mas, pelo menos, agora não vai ter seu nome nos buscadores de forma ofensiva.