Deolane Bezerra processa Google por associá-la ao termo 'Bafuda'

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra entrou com pedido na Justiça para que a plataforma do Google parasse de relacionar o nome dela com o termo 'Bafuda'. O apelido pejorativo foi adquirido durante a participação dela no reality "A Fazenda 14".

A 1ª Vara Cível de São Paulo negou, na última sexta-feira (12), a liminar da advogada em ação contra o Google, informou o Blog do Ancelmo Gois de O Globo.

O termo bafuda foi utilizada por adversários para atacar a advogada durante o período de confinamento no reality da Record. Segundo a equipe jurídica, a influenciadora está incomodada com a associação do nome dela ao termo na plataforma do Google.

"A autora não suporta mais ver seu nome e imagem relacionados a este termo, e, sinceramente, esta situação atingiu o emocional desta, que sente vergonha diante de tal situação", diz a petição inicial.

Na decisão do dia 12 de maio, o juiz responsável considerou não existir "ilegalidade na conduta" do Google. Além disso, o magistrado aponta que a associação ao termo "ocorreu no bojo do próprio programa televisivo que Deolane voluntariamente aceitou participar".