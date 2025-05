Reprodução: Youtube/Coachella Artista irá performar principais sucessos em show na Praia de Copacabana

O grande dia chegou! Após meses de espera desde o anúncio, Lady Gaga cantará na Praia de Copacabana (RJ), neste sábado (3). Com cerca de 2h30 de show, a artista performará para os brasileiros a apresentação que realizou nos primeiros shows - Coachella e no México - de sua atual turnê, a Mayhem Ball.



Abracadabra + Judas

Quando a popstar lançou Abracadabra em fevereiro deste ano, os fãs se emocionaram com a nostalgia trazida pela música. Isso porque ela remete aos hits pelos quais a cantora se firmou no Pop. No show, a performer faz um mashup entre a produção mais recente e a canção Judas, do álbum Born This Way, lançado em 2013.

Poker Face

Canção do álbum de estreia de Gaga, Poker Face recebe a melhor performance desde a primeira vez que foi apresentada ao vivo. Na turnê, a veterana convoca uma outra versão de si mesma para um jogo de xadrez (e também uma batalha de dança) enquanto canta o sucesso do The Fame.

Perfect Celebrity

Um dos assuntos que a artista retrata no seu mais novo álbum. Mayhem, é a relação que possui com a fama e a maneira como é vista pelos outros. Em Perfect Celebrity, a norte-americana se deita em uma caixa de área ao lado de esqueletos, como se estivesse morta versando sobre a dinâmica que vive ao ser uma "celebridade perfeita".

Paparazzi

Com referências ao clipe da faixa de 2008, Gaga utiliza uma armadura e muletas ao performar Paparazzi. A apresentação é caracterizada por um tom teatral da Mother Monster, que discute a obsessão por um amor na canção.

Zombieboy

No sétimo projeto lançado pela cantora, Zombieboy se firma como uma das homenagens que Gaga realiza aos cantores dos anos 80 que a influenciaram. Nesse momento do show, a artista e seus dançarinos se divertem em uma dança animada com esqueletos.