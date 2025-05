Lady Gaga entrega pizza para fãs em porta de hotel; assista Em 2024, Katy Perry também entregou pizza para os fãs.





Lady Gaga entregou pizzas para os fãs que estão acampados em frente ao Copacabana Palace, hotel luxuoso em que ela está hospedada. A cantora norte-americana se apresenta na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado (3).







Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, funcionários do estabelecimento se aproximam do grupo com mais de 70 unidades, divididas entre mussarela e margherita. Apesar da grande quantidade, o alimento foi rapidamente consumido.

"Uma mãe é uma mãe! Lady Gaga distribuiu pizzas para os fãs que estão na frente do Copacabana Palace", celebrou um fã clube da cantora. Outro acrescentou: "A Gaga mandou pizza para gente aqui em baixo e consegui um pedaço".

Uma mãe é uma mãe! Lady Gaga distribuiu pizzas para os fãs que estão na frente do Copacabana Palace. pic.twitter.com/tuFoxPfIlm — Update Gaga Brasil (@updategagabr) April 30, 2025





Na primeira vez no Brasil, a Mother Monster teve um gesto parecido. Em 2012, ela enviou biscoito de polvilho e combos do McDonald's para fãs que estavam na porta do Hotel Fasano, em Ipanema. Na época, a cantora se apresentou se apresentou em São Paulo e Porto Alegre, além do Rio.

Veja as reações



GANHEI UMA PIZZA da LADY GAGA aaaaAaAAAaaaa pic.twitter.com/JqjsCzT5Uf — blenu goes to gagacabana ♨️❤️ (@bl3nu) April 30, 2025









A GAGA MANDOU PIZZA PARA GENTE AQUI EM BAIXO E EU CONSEGUI UM PEDAÇO 😭😭❤️ pic.twitter.com/EgNtwk3M9b — rodrigo (@cocilinho) April 30, 2025









Lady Gaga enviou pizzas para os fãs que estão aguardando por ela na frente do Copacabana Palace. ❤️ pic.twitter.com/r8hT9TlUE6 — Lady Gaga Charts (@chartsladygaga) April 30, 2025









Olha a pizza da Lady Gagaaaaaa pic.twitter.com/RpUnD8qjAp — É o Wallŷ que vai ver a Gaga! ♨️ (@wallycarvalhoc) April 30, 2025









LADY GAGA MANDOU PIZZA PRA GENTEEEEE pic.twitter.com/4hFnXmllRv — steph (@whostefani) April 30, 2025









Provando mais uma vez que é italiana SIM, Lady gaga distribui pizza para os fãs em frente o Copacabana Palace pic.twitter.com/Uz2y2bkuSm — Gui MAYHEM on the beach! (@tacertogui) May 1, 2025









EU COM A PIZZA DA GAGA DBSJSBWJSBSJSJSJJ pic.twitter.com/4RAL9eJh0U — M∀RI | LADY GAGA NO RIO (@TindallGoode) April 30, 2025