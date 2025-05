Reprodução: Instagram/@ladygaga | Reprodução: Instagram/@pedro.pixten Pedro Pixten é fã de carteirinha da diva pop

Do pop ao rock, entre o R&B e a MPB, o amor pela arte de um cantor é algo que une todos os consumidores de música. Garantir um lugar privilegiado na grade, viajar para conhecer seu artista favorito ou comprar roupas e adereços que remetem ao ídolo são apenas três características que definem um fã.

Prestes a conferir o show de Lady Gaga em Copacabana (RJ) no "Mayhem on the Beach", que acontecerá no sábado (3), Pedro Pixten teve a sua vida marcada pela cantora pop. Em entrevista ao iG Gente, o artista independente detalha a relação que construiu com a performer.

Segundo o auxiliar administrativo, a norte-americana sempre esteve presente em sua formação. "Desde muito cedo estou envolvido na arte. No começo foi o teatro, já estava ensaiando com 5 anos, mas foi com 15 anos que percebi que a minha maior paixão era a música, e muito por conta da Lady Gaga com o ARTPOP", revelou.

Ele explicou que o amor pela diva ultrapassou os fones de ouvido: "Desde então, tudo que eu faço, as maiores referências da minha arte, vem dela, basicamente não existiria Pedro Pixten sem Lady Gaga".

Primeiro contato com a música pop



De acordo com o artista independente, a sua relação com a música pop se deu no ambiente familiar. " Sempre muito eclético, mas a música Pop entrou na minha vida por causa da minha irmã. Ela dançava em um grupo da cidade onde as apresentações majoritariamente eram de músicas pop, e eu sempre pegava escondido os cds dela pra ficar ouvindo no quarto", disse.

Ao se familiarizar com o ritmo musical, ele se conectou com a arte de Gaga: "Até que conheci os programas da MTV, onde eu ficava horas assistindo anotando os nomes das músicas pra poder procurar e baixar depois, e em um desses programas vi a Gaga pela primeira vez, com o clipe de Love Game , e ali eu me apaixonei", acrescentou.

Importância da cantora na saúde mental

Em diversas composições, a popstar fala a respeito do bullying que sofreu antes de se tornar famosa, além de desabafar sobre a saúde mental. Com o repertório da artista, o rapaz conseguiu passar por um momento difícil ao descobrir um diagnóstico de uma doença psicológica.

"Fui diagnosticado com transtorno de estresse e ansiedade ainda na adolescência, e ver que a artista que eu mais admiro é uma das pessoas mais influentes na luta pela saúde mental é o que me faz admirá-la ainda mais e me incentiva, de alguma forma, a também entrar nessa luta", afirmou.

Para o show de Gaga, uma área vip foi estabelecida para aqueles que ganharem a honraria. Dessa forma, uma parte dos fãs terá a chance de vê-la ainda mais de perto. Pedro, como muitos, contou o motivo que o fez tentar chegar próximo do palco.

"Basicamente fui movido pela vontade de estar perto dela e pelo amor que sinto em fazer parte dessa fã base. Ser little monster é acreditar que somos fortes e capazes o suficiente para conquistar nossos sonhos e objetivos e basicamente isso que me motivou a entrar na campanha em busca do VIP", explicou.

Reprodução: Instagram/@pedro.pixten Para conseguir o VIP, o artista lançou o cover de "Something Crazy", música de Stefani Germanotta (nome real de Lady Gaga) para o ep Red Blue. Trabalho antecede a persona construída pela cantora

Expectativas para o grande dia

Em turnê do álbum Mayhem, o sétimo de sua carreira, a cantora promete revisitar seus grandes sucessos em uma apresentação de 2 horas e 45 minutos. Em relação ao retorno da Mother Monster - apelido dado pelos fãs à Gaga -, Pixten detalhou suas expectativas.

"São 13 anos desde a última vez que ela veio, e um show de graça na praia de Copacabana é uma oportunidade única. Estando no VIP ou nas areias da praia, vou viver esse show como se fosse o último dia da minha vida, celebrar com meus amigos do meu lado e finalmente poder conhecer amigos do Brasil inteiro", falou.

"O que mais me deixa ansioso é poder viver toda essa experiência, e obviamente que eu seria o fã mais feliz do mundo se ela cantasse Marry The Night! ", complementou.

Quando perguntado o que conversaria com Lady Gaga se tivesse a oportunidade de encontrá-la, o rapaz entregou: "Sinceramente eu não sei o que falaria pra ela. Muito provável que seria um monte de "Eu te amo" em cima de muito choro e depois agradecer por ela me dar forças, me incentivar a ser criativo e mostrar minha arte para o mundo", ressaltou. "Como eu disse antes, existe o Pedro Pixten, o artista que expressa a força e alma do Pedro Paschoal, e não existiria esse artista sem ela", reforçou o fã.