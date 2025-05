Reprodução/Divulgação/Instagram Lady Gaga

A contagem regressiva já começou para os fãs brasileiros de Lady Gaga. A cantora norte-americana se apresenta neste sábado (3), em um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com uma produção de grandes proporções e estimativa de público de 1,6 milhão de pessoas, mesmo número registrado no show de Madonna, em maio de 2024.

A apresentação será realizada em frente ao hotel Copacabana Palace, nas areias da praia, com previsão de início às 21h45 e término por volta das 23h30.

Show gratuito

Não é necessário ingresso para acompanhar o evento: o acesso é livre, bastando chegar ao local. Para quem prefere assistir de casa, o show contará com transmissão ao vivo na TV Globo, no Multishow, no Globoplay, no portal g1 e no gshow.

Repertório

A expectativa é que o show siga o mesmo padrão da performance de Gaga no festival Coachella, realizado em abril, nos Estados Unidos. Sucessos como “Judas”, “Born This Way” e “Poker Face” devem estar no setlist, além de faixas do novo álbum “ Mayhem ”, lançado este ano.

Não haverá show de abertura, conforme anunciado pela Secretaria de Cultura do Rio. No entanto, DJs se apresentarão antes e depois do show principal. Entre os nomes cotados está o de Pabllo Vittar, que deve comandar as pick-ups com o projeto “Club Vittar”. Vale lembrar que Pabllo já colaborou com Gaga em um remix lançado anteriormente.

Reprodução: commons Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

Lady Gaga já está no Brasil

Lady Gaga desembarcou na madrugada desta terça-feira (29) no Rio de Janeiro. A chegada da artista ocorreu às 4h50, quando ela chegou no Aeroporto do Galeão. A base de admiradores da cantora estava esperando a musicista em pontos estratégicos para tentar interagir com ela. Parte dos fãs estava na porta do aeroporto, enquanto outros estavam pelas proximidades do Copacabana Palace.

Retorno ao Brasil

Esta será a primeira apresentação de Lady Gaga no Brasil desde 2012, quando estreou em solo brasileiro com a turnê Born This Way Ball. Em 2017, ela estava confirmada no Rock in Rio, mas cancelou a participação por questões de saúde relacionadas à fibromialgia.