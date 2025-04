Reproduçao TV Globo Vera Fischer

Vera Fischer, de 73 anos, participou do "Pode Perguntar", quadro do "Fantástico", exibido neste domingo (27). Durante a atração, a atriz foi entrevistada por 29 pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e relembrou do término com Felipe Camargo e da época em que usou droga.



"Olha fomos muito felizes, viu? É que tem casamentos que acabam e sim eu me envolvi com droga. Mas a gente teve muitas brigas por ciúme, incompreensão e também imaturidade, né? Mas foi um casamento bacana enquanto durou", comentou ela, que foi casada com o ator entre 1988 e 1995.

"Eu tive o meu filho, Gabriel, que é a coisa mais doce desse mundo. Do primeiro casamento com o Perry Salles, eu tive a Rafaela. E, depois com o Felipe, eu tive o Gabriel. Então, assim, toda relação de amor quando termina com filho que eu quis muito é porque foi feliz", acrescentou.





Ataque virtual

Fischer ainda admitiu que não usava celular "até 2020". Segundo ela, havia uma parcela da web que a estigmatizou pelo envelhecimento."No começo, tinha muita coisa de hater, eles diziam: 'Está ficando velha'. Fiquei meio estigmatizada durante muito tempo, mas agora eu tenho fã-clubes que abriram há pouco tempo, gente nova, gente velha, me tratam com tanto carinho", pontuou.