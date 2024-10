Reprodução Instagram - 21.10.2024 Vera Fischer em viagem com a filha Rafaela

Vera Fischer, de 72 anos, usou as redes sociais no último domingo (20) para compartilhar alguns cliques da viagem que tem feito no exterior. Acompanhada da filha, Rafaela, a artista tem passeado por Nova York, nos Estados Unidos. Times Square, Big Apple e Broadway foram alguns dos pontos turísticos que elas visitaram.





Nos comentários da publicação feita no Instagram, os fãs da atriz rasgaram elogios. "Lindas, aproveitem bastante", aconselhou um internauta. "Curtam bastante esses momentos", destacou um segundo. "Maravilhosas", acrescentou uma terceira. "Deliciem-se com a companhia uma da outra. Não tem coisa melhor nesse mundo. Mãe e filha em Nova York", escreveu ainda uma quinta.

Vera Fischer e a filha, Rafaela, fazem selfie em Nova York Reprodução Instagram - 21.10.2024 Rafaela, filha de Vera Fischer, na Broadway Reprodução Instagram - 21.10.2024 Vera Fischer já protagonizou novelas da Globo Reprodução Instagram - 21.10.2024 Vera Fischer se envolveu em uma polêmica com o ator João Vicente de Castro Reprodução Instagram - 21.10.2024 Vera Fischer em viagem com a filha Rafaela Reprodução Instagram - 21.10.2024





Polêmica

Na última semana, Vera se envolveu em um episódio polêmico com João Vicente de Castro e Kéfera Buchmann. Isso porque, durante participação no "De Frente com a Blogueirinha", o ator afirmou que Fischer e Buchmann teriam brigado durante uma festa de uma novela da Globo.





João, inclusive, disse que Vera deu um 'bolsada' em Kéfera. No entanto, as duas atrizes negaram o ocorrido e enfatizaram que sempre se deram bem. O trio de artistas contracenou em 2018, ano em que estiveram no elenco da novela espírita "Espelho da Vida".

Código do embed Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $