Reprodução/Instagram Vera Fischer compartilha fotos com o filho e nora

Vera Fischer, de 72 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para compartilhar uma sequência de fotos ao lado do filho, Gabriel Camargo, e da nora, a atriz Leticia Catalá.

"Family. Gostoso, gostoso, gostoso passar um dia com eles. Gabrielzinho, Leticia e logo, logo Rafaelinha vem se juntar à gente. Quem tem família sabe o que é amor de verdade. Isso se chama felicidade. Uma terça-feira iluminada para vocês, queridos. Sua sempre, Vera", escreveu a atriz na legenda.

Gabriel, de 31 anos, é filho de Vera com o ator Felipe Camargo, de 63 anos, com quem a atriz foi casada de 1988 a 1995. Gabriel, conhecido também como Grunje, leva uma vida mais discreta e trabalha como editor de vídeo de uma produtora de games, e diretor de fotografia e operador de câmera em produções audiovisuais.

