Reprodução/Instagram Vera Fischer posa em frente ao espelho com maiô branco e impressiona

Vera Fischer usou o perfil do Instagram nesta sexta-feira (30) com uma foto ousada para falar da chegada dos 73 anos. A atriz faz aniversário no dia 27 de novembro.

Em frente ao espelho, a artista exibiu o corpo com um maiô branco e chamou a atenção dos seguidores.

" Sextou , chegando aos 73 anos. Uma cuca legal, uma leve dieta, alegria de montão, em um closet bagunçado", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios. "Você sempre arrasa", disse uma; "Maravilhosa. Lindona", disparou outra; "E o corpinho hein? 7.3 ou 3.7?", brincou uma terceira.

Vera Fischer relembrou fotos de uma viagem a Miami, nos Estados Unidos, há 17 anos . No Instagram, a atriz abriu o álbum de fotos da época, e arrancou elogios dos internautas.

"Miami - 2007", escreveu ela na legenda da publicação. Entre os registros, Vera aparece de biquíni tomando um banho de ducha, fazendo poses em frente à praia e mais.

