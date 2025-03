REPRODUÇÃO REDE GLOBO Camilla no 'BBB 25'

Camilla levou a pior no paredão desta terça-feira (4), no "Big Brother Brasil 2025". A sister, que entrou no programa acompanhada da irmã Thamiris, se consagrou como nona eliminada da vigésima quinta temporada do reality, com a porcentagem de 94,67%.

A trancista disputava a berlinda tripla contra Renata e Vilma. A bailarina foi a segunda mais votada, com 2,75%. Já os 2,59% foram de Vilma, a mãe do ator Diogo Almeida, eliminado com 43,93% na semana passada, quando enfrentava a matriarca e Vitória Strada.





"Você não soube identificar seus adversários. As armas que você escolheu não foram adequadas. Você deu importância demais a um fato pequeno. Você sai pensando saber o motivo da eliminação para descobrir aqui fora que você desconhece tanta coisa. Mas que ninguém esqueça o tanto que você é guerreira", disse Tadeu Schmidt no discurso eliminatório.

"Você mostrou aí dentro, mas é muito mais ainda que fora. Você mesma bota essa banca de durona, talvez, no fundo, você só quisesse um pouco de colo. Mas a vida te trouxe até aqui com as palavras que estão tatuadas no seu corpo: solidez e força. Quem sai hoje é você, Camilla", finalizou o apresentador.