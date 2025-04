Reprodução/Instagram Clara Chía e Piqué

Gerard Piqué e Clara Chía não são mais um casal. É o que afirma o programa "Vamos a Ver", exibido no canal televisivo espanhol "Telecinco". Segundo a atração espanhola, o ex-casal teria optado por colocar um fim no relacionamento, que foi iniciado há três anos de forma polêmica.

As especulações de que o atleta e a modelo estavam em crise começaram em janeiro deste ano. Foi justamente nesta época que o ex-contratado do Barcelona se mudou para Miami. Os internautas estranharam a mudança. Isso porque Clara não tinha acompanhado o então namorado.





De acordo com a imprensa internacional, ele se mudou para ficar mais próximo de Sasha e Milan, frutos da antiga relação dele com a cantora Shakira, famosa na indústria fonográfica internacional. Clara Chía não teria se mudado com Piqué para Miami pela falta de proximidade com os filhos do jogador.

Embora o programa espanhol tenha anunciado o término de Piqué e Clara, nenhum deles se manifestou sobre o assunto, seja para confirmar ou negar o rompimento. O atleta e a modelo oficializaram o relacionamento em janeiro de 2023, o que ocasionou polêmicas.

O anúncio da relação gerou especulações entre internautas, tendo em vista que a confirmação do namoro veio logo após o término conturbado e polêmico de Piqué com Shakira, que acusou o ex-marido de tê-la traído. O divórcio do ex-Barcelona e a cantora ocorreu em junho de 2022. Desde então, eles passaram a trocar alfinetadas e indiretas nas redes sociais.