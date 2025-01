Aaron Snaiderman Shakira durante passagem pelo México





Shakira causou furor durante sua chegada ao México nesta terça-feira (21), para promover os últimos ensaios da Las Mujeres Ya No Lloran World Tour . A cantora já havia revelado que foi preciso mudar os treinos de Miami para o México devido à proporção que a excursão possui.

Agora, a contagem regressiva começou para seu retorno histórico ao Brasil, marcando sua primeira apresentação no país desde sua turnê em 2018.

Após encantar o público no México, Shakira está pronta para trazer sua Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ao Brasil, começando com um show no Rio de Janeiro em 11 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos e depois em São Paulo, dia 13 de fevereiro, no MorumBIS.

Conhecida por sua conexão especial com o Brasil e por sua admiração pela cultura e pelos fãs brasileiros, este evento promete ser uma celebração extraordinária de música e união.

“O Brasil sempre teve um lugar especial no meu coração. A energia, a paixão e o calor dos fãs brasileiros são incomparáveis. Estou muito empolgada por voltar ao Brasil depois de tantos anos e iniciar essa jornada incrível no Rio”, disse.

A Las Mujeres Ya No Lloran World Tour é uma celebração poderosa.