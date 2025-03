Foto: Nicolas Gerardin Shakira

Shakira, de 48 anos, surpreendeu o público durante o quarto show que fez no México, com a "Women No Longer Cry". Isso porque, durante a apresentação, a musicista convidou Lili Meglar, que trabalhou como babá dos filhos dela, para subir ao palco. Há rumores de que a suposta traição de Piqué foi revelada por esta funcionária.





“Lili Melgar, essa música é para você, já que não te pagaram indenização”, diz a colombiana, que ainda acrescenta: "Sem compensação ainda". Na web, internautas apontaram que esta seria uma indireta da cantora para o atleta, já que, na época da separação, o jornal El Colombiano, de Medellín, afirmou que Lili foi demitida por Piqué após ter exposto o suposto caso extraconjugal dele. A publicação ainda diz que ela não teria sido indenizada. A versão nunca foi confirmada por nenhuma das partes.





O reencontro entre Shakira e a babá ocorreu durante a canção "El Jefe". A ex-funcionária, inclusive, participou do clipe desta música, que fala sobre a exploração no mercado de trabalho, a partir de assuntos como horários abusivos, condições de trabalho precária e remuneração incompatível.

Assista:





Relembre

Em junho de 2022, Shakira e Gerard Piqué anunciaram a separação após 12 anos de relação. O ex-casal teve dois filhos: Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. O ex-jogador surpreendeu o público ao assumir um novo relacionamento com Clara Chía, pouco tempo após a separação, em agosto de 2022.