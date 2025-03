Reprodução: Instagram Lívia Andrade

Lívia Andrade utilizou as redes sociais, na última quarta-feira (26), para aproveitar o momento com o namorado e amigos em Miami, nos Estados Unidos. A artista abriu o álbum de fotos e mostrou o namorado, Marcos Araújo.



"Miami Music Week", escreveu ela na legenda da publicação. Para a ocasião, a apresentadora optou por um biquíni e uma calça, ambos feitos com crochê. Desde 2021, ela se relaciona com o empresário, que é conhecido por ser dono do VillaMix, festival de música sertaneja, e o presidente da AudioMix.

Nos comentários, os internautas enalteceram Andrade. "Maravilhosa! Que look lindo super combina com você. Amei! Felicidades e beijos", aclamou uma usuária. "Eu adoro esses seus looks de crochê", acrescentou um segundo. "Simplesmente perfeita!", afirmou um terceiro.

Conhecida por ter interpretado a personagem Suzana em Carrossel, Lívia também possui uma trajetória em programas de auditório. No SBT, ela dividia a bancada com outras celebridades no Programa Silvio Santos. Desde 2022, a artista é uma das comentaristas do Domingão com Huck, na TV Globo.