Reprodução TikTok @@WebsiteLandlord| @Kyle | Proprietário do site Mulher é surpreendida por vocalista do Blink-182 em karaôke

Já imaginou estar em um karaokê cantando a música do seu ídolo e, de repente, se deparar com ele te assistindo na plateia? Parece enredo de comédia ficcional, mas foi exatamente isso que aconteceu com uma fã da Blink-182, banda de rock americana da Califórnia.

Em um vídeo, que repercutiu em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram, TikTok e X, antigo Twitter, uma mulher aparece entoando versos de "All The Small Things", um dos maiores sucessos do grupo musical na indústria fonográfica internacional.





Enquanto cantava a música, ela se deparou com a presença de ninguém mais ninguém menos que Tom DeLongue, o vocalista. Ele estava entre os espectadores ouvindo a performance. Na web, os internautas repercutiram o momento inusitado protagonizado pela fã com o ídolo.

"Se eu algum dia fizesse Tom DeLonge rir, colocaria isso no meu currículo", brincou uma. "Ela não fazia ideia de que ele estava lá", observou uma segunda. "Isso é tão bizarro", avaliou uma terceira. "Tom era minha paixão adolescente, eu teria morrido", completou ainda uma quarta nos comentários da postagem.

Assista: