Blink-182 está fora do Lollapalooza Brasil 2023





A ausência do Blink-182 na edição 2023 do Lollapalooza Brasil desapontou aos milhares de fãs brasileiros da banda.

Além disso, eles também cancelaram toda a tour que realizariam na América do Sul , além do México .

O motivo: Travis Baker será operado em decorrência de uma fratura em seu dedo .

Com isso, o Lollapalooza acertou a vinda da banda Twenty One Pilots , que se apresentará no lugar do Blink-182 no dia 25 de março .

"Estamos muito felizes em anunciar que o Twenty One Pilots está de volta ao Lollapalooza Brasil" , iniciou a organização do festival em sua conta oficial no Twitter . "Depois dos dois shows inesquecíveis nas edições de 2016 e 2019, a dupla formada por Tyler Joseph e Josh Dun retorna ao #LollaBR no sábado!".

Os fãs que iriam assistir ao show do Blink-182 e já haviam adquirido seus ingressos nas modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day , podem solicitar o reembolso do valor dos ingressos entre 1º e 7 de março de 2023 .