Reprodução / Instagram Travis Barker ameaça cancelar show no Brasil após discussão

Travis Barker ameaçou cancelar o show do Blink-182 no Lollapalooza Brasil 2024 após se irritar com Diego Miranda, vocalista do Scracho.

Tudo começou quando o baterista postou um Story misterioso no Instagram, que dizia apenas “AMANHÔ. No X (antigo Twitter), um fã repostou a imagem, na terça-feira (28) e questionou: "O que vocês acham que Travis está tramando?".

Diego respondeu a pergunta dizendo que o marido de Kourtney Kardashian iria cancelar o show do Brasil. Foi aí que Travis se irritou e rebateu: "F***-se. Vou cancelar então."

O músico brasileiro tentou explicar dizendo que se tratava de uma piada, mas não recebeu mais respostas do americano. "Nós amamos você. Você não se arrependerá, o público será insano. Desculpa, não cancele", postou.

O vocalista admitiu ser fã da banda há mais de duas décadas e compartilhou um vídeo de um cover de Blink-182 que gravou com Scracho.

"Se cancelar mesmo a culpa não é minha. Juro", brincou. "Tô me sentindo mal, mano. Nem vou dormir hoje", lamentou mais uma vez.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente: