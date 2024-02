Jack Bridgland Baixista do Blink-182 lesiona o joelho com um mês para o Lollapalooza

Os fãs do Blink-182 tomaram um susto com o anúncio de uma lesão no joelho de Mark Hoppus. Após o dedo quebrado de Travis Barker causar o cancelamento da banda no Brasil em 2023, os brasileiros foram questionar a vinda deles para o Lollapalooza, em março.

Faltando apenas um mês para a apresentação da banda no festival, o baixista compartilhou nas redes sociais que lesionou o joelho quando pisou em um cabo e escorregou, durante a apresentação em Sydney, na Austrália, no último dia 17.





Na segunda-feira (19), o músico foi gravado mancando durante o show em Brisbane, mas garantiu que a agenda do grupo normalmente.

"Ainda vamos tocar na América Latina. O vídeo do Tom de refém não amenizou os medos de vocês? Tá, eu entendo. Nunca fomos aí. O Travis quebrou o dedo. Tudo bem, as pessoas só vão acreditar quando chegarmos aí", afirmou ele.

Blink-182 e Arcade Fire são as principais atrações do festival, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março em São Paulo.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !