Reprodução Instagram - 31.3.2025 Letícia Spiller e Franclim Mendes

Letícia Spiller, de 51 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (31) para compartilhar alguns cliques do dia dela com os mais de 4,8 milhões de fãs que a seguem somente no Instagram. Um dos registros, inclusive, é ao lado do novo companheiro, com quem começou a se relacionar.





Trata-se de Franclim Mendes. A artista brasileira e o português já fizeram várias aparições juntos. Recentemente, inclusive, eles decidiram viajar para Búzios, um dos pontos turísticos mais buscados por famosos da classe artística em expedições e momentos de folga.





Entenda

Antes de assumir o romance, o casal foi visto junto no Carnaval deste ano. Na ocasião, estavam em um camarote na Marquês de Sapucaí. Depois disso, na pré-estreia de "Maré Alta", filme protagonizado pelo brasileiro Marcos Pigossi e roteirizado pelo marido dele, o italiano Marco Calvani, eles também apareceram juntos em clima de romance.





Nyzam, da vigésima quarta edição do "Big Brother Brasil", vivenciou um affair com Spiller em 2024, quando ela ainda não tinha começado um envolvimento amoroso com Franclim. A atriz, conhecida pela atuação em novelas da Rede Globo, é mãe de Pedro Novaes, da antiga relação com Marcello Novaes.