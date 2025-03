Reprodução Instagram - 19.3.2025 Franclim Mendes e Leticia Spiller

Letícia Spiller, de 51, usou as redes sociais na última terça-feira (18) para compartilhar uma sequência de cliques de um passeio de barco que fez na companhia do novo namorado, o português Franclim Mendes. Eles estavam em Búzios, no Rio de Janeiro, ponto turístico queridinho dos famosos da classe artística.





"Amamos o passeio", escreveu ela como legenda da postagem, feita nos stories do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 4,8 milhões de seguidores. Em um dos registros, Letícia aparece usando óculos de sol, enquanto o companheiro sorri, sem camisa e de boné.





Já em outras fotografias, Spiller mostrou que decidiu renovar o bronzeado. Além disso, a ex-mulher de Marcello Novaes aproveitou a ocasião para dar um mergulho e nadar. Para o passeio, ela resolveu apostar em um traje de banho e também em um chapéu para se proteger do sol.





Relembre

O casal foi visto junto no Carnaval deste ano, em um camarote na Marquês de Sapucaí. No último dia 11, quando ocorreu a pré-estreia de "Maré Alta", longa-metragem estrelado por Marcos Pigossi e roteirizado por Marco Calvani, eles também apareceram juntos em clima de romance.





Antes do relacionamento com Franclim, Letícia chegou a ter um affair com Nizam, ex-participante da vigésima quarta edição do "Big Brother Brasil", vencida por Davi Brito. A atriz é mãe de Pedro Novaes, fruto da antiga relação Marcello Novaes.