Duda Santos abriu o álbum de fotos e dividiu com os seguidores os seus últimos dias. Nesta quarta-feira (18), a atriz publicou um carrossel com diversos cliques. "Aqui, ali e lá. Em todo lugar", escreveu ela na legenda.



Em um dos momentos, a artista aparece no elevador com uma garrafinha de água e trajada para a academia. Já no outro, a jovem está ao lado de Mariana Sena nos bastidores de Garota do Momento , atual novela das seis.

Nos comentários da publicação, celebridades e seguidores enalteceram os cliques. "Vida, te amo", disse a atriz Lívia Inhudes. "O shape, mãe", aclamou uma internauta. "Sou louca por você", confessou uma segunda. "Em todo lugar, você sempre será a garota do momento, belíssima", elogiou uma terceira.

Atualmente no ar com o folhetim, Duda Santos interpreta Beatriz, protagonista da trama de Alessandra Poggi. Além dela, Maísa e Pedro Novaes estão entre os atores que vivem os personagens principais da história.

Duda Santos Reprodução: Instagram Duda Santos Reprodução: Instagram Duda Santos nos bastidores de Garota do Momento Reprodução: Instagram Duda Santos exibe tanquinho Reprodução: Instagram Duda Santos Reprodução: Instagram