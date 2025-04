Reprodução Instagram - 10.4.2025 Cariúcha e Jojo Todynho

Cariúcha usou as redes sociais na última quarta-feira (9) para se pronunciar sobre a recente polêmica protagonizada por Jojo Todynho. A cantora e estudante de direito dividiu opiniões ao criticar os defensores do SUS (Sistema Único de Saúde), durante participação em um videocast.

"A cirurgia do estômago não diminui só o tamanho da pessoa, mas diminui também o cérebro dela", ironizou a apresentadora do SBT. Na web, internautas interpretaram a declaração como uma indireta para Jojo, que passou por uma cirurgia bariátrica.





Em seguida, Cariúcha ressaltou a importância do Sistema Único de Saúde no Brasil. "Viva o SUS. Nós dependemos do SUS para quase tudo, não só para saúde, até para a água que chega para a gente depende do SUS. Até os ricos dependem do SUS. A vacina vem do SUS, transplante de órgão vem do SUS", pontuou.

"Eu defendo muito o SUS, porque usei a vida inteira. Hoje, eu tenho plano de saúde graças a emissora que eu trabalho. Mas, minha irmã, quase morreu, teve bronquite e foi o SUS que salvou ela. Viva o SUS sempre. A população precisa valorizar o que é nosso. O SUS salva vidas todos os dias", acrescentou.

Assista:









O que Jojo disse?

Durante participação no "Fala Guerreiro Cast", a campeã de "A Fazenda 12" criticou os defensores do SUS e falou sobre assaltos. "As pessoas que muito falam sobre essa questão de ‘viva o Sus' têm plano de saúde. Gente, a realidade é que está todo mundo com dinheiro no bolso querendo que a sociedade se exploda. Então acorda para a vida", afirmou em um trecho. "Até quando vai ficar nessa pindaíba aí de ficar no BRT [ponto de ônibus] e ser assaltado?", falou em outro momento. As declarações dividiram opiniões.