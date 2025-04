Reprodução Instagram/ YouTube/ Instagram Angelina Jolie, Val Kilmer e Cher

Conhecido pela atuação em filmes de Hollywood, Val Kilmer também foi apelidado como "sedutor" pela mídia internacional. Isso porque o artista, que morreu na última terça-feira (1º), aos 65 anos, se envolveu com várias famosas da classe artística, de cantora até atrizes.





Um dos relacionamentos que mais repercutiram foi com Cher. O ator e a musicista se conheceram na década de 80 e sofreram com críticas pela diferença de idade. À época, Val tinha 22 anos, ao passo que a cantora já tinha 35. Após o rompimento amoroso, eles seguiram amigos.





Michelle Pfeiffer se destacaram nos anos 1985, quando o namoro foi assumido. Apaixonado pela atriz americana, ele chegou a escrever um livro de poemas, com declarações para a companheira. Trata-se de "My Edens After Burns". O envolvimento chegou ao fim e boatos defendiam um suposto interesse de Val na irmã mais nova de Michelle.





Conhecida pelas produções "Malévola", "Eternos", "Garota, Interrompida", "A Troca" e "60 Segundos", Angelina Jolie também foi outra atriz que já vivenciou um affair Val Kilmer. Outras artistas com quem ele já chegou a se relacionar foram: Ellen Barkin, Cindy Crawford e Carly Simon.