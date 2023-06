Fotos: Warner Music Cher revela que visitou Tina Turner e que ela estava "muito doente"





A lendária cantora Cher , amiga de longa data da saudosa Tina Turner (1938-2023), concedeu uma entrevista para o programa The Beat da MSNBC , apresentado por Ari Melber e revelou que a hitmaker de What's Love Got To Do With It estava "muito feliz", embora estivesse "muito doente" nos últimos meses de sua vida.

"Comecei a visitá-la porque pensei: 'Preciso dedicar esse tempo à nossa amizade, para que ela saiba que não a esquecemos'", disse Cher. "Todos nós nos revezamos para passar o tempo com ela e isso a deixou feliz" , disse a cantora de 77 anos .





Cher também revelou que, quando visitou Tina em sua casa na Suíça , a Rainha do Rock avisou que não tinha muito tempo para sar.

"Então, cinco horas depois, estávamos rindo como loucas e ela queria se levantar e mostrar tudo o que havia comprado em casa", continuou Cher . "Ela estava se divertindo, apesar do fato de estar muito doente e não querer que as pessoas soubessem disso".

Ela também observou que Tina Turner tinha "sua máquina de diálise em casa" . Este aparelho pe normalmente utilizado por pessoas com insuficiência renal terminal .

"Ela lutou contra essa doença por tanto tempo e era tão forte quanto você pensa que seria, mas sei que no final, ela me disse uma vez: "Estou realmente pronta. Só não quero aguentar mais isso'" , lembrou Cher , sem especificar a doença. "Ela me deu muita força às vezes e eu dei muita força a ela também. Acho que éramos amigas perfeitos uma para a outra, de verdade" , concluiu a cantora.