Reprodução / Instagram Um dos casais mais famosos do mundo há alguns anos, Brad Pitt e Angelina Jolie entraram em "rota de colisão" mais uma vez. E, agora, o motivo da disputa entre os artistas é uma vinícola francesa que tinham. A "Château Miraval" é o centro de um processo que pode custar até 350 milhões de dólares.

A atriz norte-americana Angelina Jolie parece ter passado por momentos difíceis após o divórcio com o ator hollywoodiano Brad Pitt .



Segundo as informações do jornal Radar Online , a estrela teria passado por uma crise financeira após o término, o que culminou na venda das joias para arcar com as despesas processuais. Uma fonte disse ao jornal: "A Angie gastou muito dinheiro e suas despesas estão muito além do que ela está ganhando".

As pessoas próximas a artista afirmam que estão tentando fazer a atriz deixar de lado a disputa legal contra o ex-marido para que a crise financeira não aumente: "Todas as vezes que ela conversa com um advogado a conta aumenta. Todas essas questões jurídicas estão custando a ela milhares e mais milhares de dólares. Ela está entendendo que apenas não dá conta de pagar por todas essas batalhas".

Para conseguir arcar com as custas processuais, a musa teria vendido a Ferrari 250 GT, de 1958, além de joias. "Ela está cavando no armário dela e desapegando de vários vestidos, sapatos e acessórios, na esperança deles renderem algum dinheiro. Ela também pode acabar querendo vender todas as joias que o Brad deu durante o casamento. A Angie também está sendo forçada a gastar menos por causa de todos os gastos que já tem com os filhos".

Agelina e Brad foram casados por dois anos — entre 2014 e 2016 — mas mantiveram uma relação por mais de 10 anos.