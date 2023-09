Reprodução/YouTube - 22.09.2023 Shakira criticou ex-sogro e mencionou babá que descobriu traição de Piqué em nova música, 'El Jefe'





Shakira se referiu às polêmicas que viveu com o ex-marido, Gerard Piqué, em uma música lançada nesta semana. Parceria com a banda mexicana Fuerza Regida, a faixa "El Jefe" traz uma crítica ao ex-sogro da cantora e menciona a babá dos filhos, que descobriu a traição do ex-jogador de futebol durante o casamento com a colombiana.





"Dizem que não existe mal que dure mais de cem anos, mas meu ex-sogro ainda está lá e não põe os pés na cova", afirmou a artista no trecho sobre o pai de Piqué. Em "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", Shakira já havia citado a relação complicada com os pais do ex-marido, em que reprovou como ele a fez "ter a sogra como vizinha".



Já em outro trecho, a cantora dedica a canção à Lili Melgar, babá dos dois filhos que tem com Piqué. Segundo o jornal "El Colombiano", a funcionária do então casal teria descoberto que o ex-jogador traía a artista, o que teria motivado a demissão da profissional.

"Lili Melgar, esta música é para você, porque não lhe pagaram a indenização", cantou Shakira ao fim da música. Lili fez uma breve aparição no clipe de "El Jefe". A música ainda traz críticas a um "chefe de m*rda que não paga bem". Assista abaixo:





