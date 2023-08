Reprodução Globo adota estratégia para barrar mutirões no 'BBB 24'; saiba mais

A era dos mega mutirões do "Big Brother Brasil" pode estar com os dias contados! Nesta quinta-feira (24) foi apresentado uma estratégia para conter o avanço dos robôs e fã-clubes desenfreados, que muitas vezes tornam a disputa do reality desinteressante. A Globo estuda adotar o voto único por pessoa.

Como deve funcionar o voto único no BBB?

De acordo com o plano apresentado durante uma reunião de lideranças da emissora, os votos do reality show estarão vinculados ao CPF do internauta. Sendo assim, a pessoa não conseguirá utilizar o mesmo número de registro de pessoa física mais de uma vez.

A estratégia influenciará diretamente no suposto uso de robôs. Além disso, fã-clubes também ficarão restritos para apoiar o participante favorito, sem desnivelar a competição.





O 'sequestro' das últimas edições

Na edição de 2022, a que Arthur Aguiar foi eleito vencedor, o sistema mostrou certa incompatibilidade da vitória do cantor com o pós-BBB. Jade Picon, rival dele no programa, se saiu mais beneficiada e exaltada. Porém, Arthur tinha fã-clubes mais dedicados.

Na edição mais recente, a médica Amanda Meirelles se consagrou campeã. No entanto, a vitória da paranaense virou piada nas redes sociais, acompanhando uma forte onda de reclamação do sistema de votação. Os telespectadores apontam que o programa está sendo sequestrado por minorias de fã-clubes.

Apoio dos internautas

Após a viralização da nova estratégia estudada pela Globo, os internautas fãs do reality elogiaram a iniciativa do voto único atrelado ao CPF.

"Agora que o BBB será por voto único por CPF, veremos campeões melhores, nunca mais que uma Amanda vence um reality assim novamente, a não ser que elas paguem pessoas para votar a favor delas hahahaha, o que não seria de se espantar, dado à loucura de algumas pessoas #bbb23", opinou um internauta.

"Graças a Deus!!!! Acabou os mutirões!!!!! Acabou fanbase maluca flopando o jogo!!!!", celebrou outro.

"Absolutamente necessário depois dos últimos anos. Só isso não basta, mas é um começo", comentou um terceiro.