Na noite desta terça-feira (11), o público decidiu que Gabriel deixaria a casa do Big Brother Brasil 25. O participante enfrentou o quarto paredão da edição ao lado de Aline e Vitória, e recebeu a maior porcentagem de votos para sair.

Globo/Reprodução Gabriel é a eliminado do paredão desta terça-feira (11).





Resumo da Semana

O quarto paredão do BBB25 foi formado neste domingo, 9 de fevereiro, com Aline, Vitória e Gabriel na berlinda. Aline foi indicada pelo líder da semana, João Gabriel, enquanto Vitória e Gabriel foram os mais votados pela casa. Diogo, que também havia sido votado, conseguiu se salvar na prova 'bate e volta'.

Ao longo da semana, João Gabriel venceu a Prova do Líder e indicou cinco brothers para a mira, optando por emparedar Aline. Mateus garantiu a autoimunidade ao vencer a primeira Prova do Anjo individual, e Gracyanne Barbosa retornou do Quarto Secreto com imunidade concedida pela organização do programa.