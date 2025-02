Reprodução Globo Vitória Strada, Aline e Gabriel

Apresentado por Tadeu Schmidt, o "Big Brother Brasil 2025" contará com mais uma baixa no elenco a partir desta terça-feira (11), quando o jornalista anunciar os eliminado deste paredão. A Camarote Vitória Strada e os Pipocas Aline e Gabriel estão na berlinda tripla da vez.







De acordo com enquete feita pela reportagem do iG Gente, o participante Gabriel, que entrou como dupla de Maike no reality mais famoso do Brasil, deve ser o quarto eliminado da temporada. O ex-anônimo aparece como mais votado, com a porcentagem de 81,2%.





Logo na segunda posição, temos a atriz Vitória Strada, com 17,4%. Ela ficou conhecida na Globo após emendar protagonistas em diferentes horários da emissora. "Salve-se Quem Puder", "Tempo de Amar" e "Espelho da Vida" são algumas das tramas que estrelou.





Já Aline não deve dar adeus ao programa. Com números bem menos expressivos, a policial baiana surge no último lugar do ranking, com apenas 1,4%. A enquete do iG Gente não tem caráter científico, tampouco tem efeito direto nas votações oficiais do programa exibido na Rede Globo, no horário nobre do canal.

