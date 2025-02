Reproduçao TV Globo Gabriel deixa 'BBB 25'

Gabriel levou a pior no paredão da última terça-feira (11). Em uma disputa contra as sisters Vitória Strada, do grupo Camarote, e Aline, do Pipoca, o participante foi eliminado com 48,81% dos votos. Logo ao sair da casa mais vigiada do Brasil, ele admitiu que teve erros enquanto estava confinado.





"Eu já sabia. Por N motivos, já sabia. Também sei que meus posicionamentos ainda eram meio fracos. Demorei para pegar o jeito do jogo", começou o ex-competidor da vigésima quinta temporada, durante conversa com Tadeu Schmidt, apresentador do reality da Rede Globo, após o anúncio da eliminação.





O jornalista ainda questionou Gabriel sobre a postura dele no jogo, já que, no quarto, ele costumava se posicionar, mas em dinâmicas como o "Sincerão", a situação era outra. "A gente vê você no quarto com raiva. Por que não botava essa raiva no 'Sincerão'?", questionou Tadeu, que assumiu o reality em 2022, ano em que Arthur Aguiar foi campeão.





"Eu ficava pensando 'putz, será que vou me ferrar por causa disso?' [...] Meio que sou assim lá fora: não quero externar meus problemas. Não quero botar o dedo na cara dos outro", prosseguiu o participante, que entrou no programa de convivência do canal como dupla de Maike.