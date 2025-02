Reprodução YouTube/ Instagram Nizam e Leticia Spiller

Nizam, ex-participante do "Big Brother Brasil 2024", relembrou de um envolvimento amoroso que chamou atenção do público logo após a passagem dele no reality global. Trata-se da relação com a atriz e ex-paquita Leticia Spiller. Durante participação no programa "Mussi de Climão", ele abriu o jogo sobre o assunto.







Os dois se conheceram no Carnaval do ano passado. O ex-BBB afirma que não sabia quem era a celebridade antes do encontro nas celebrações carnavalescas. "Gente, eu vou ser muito sincero agora, chegamos no Camarote Mar e aí trocamos olhares, eu e a Letícia. Só que eu não sabia quem era a Leticia Spiller. Eu sou muito alienado à cultura artística brasileira", pontuou.





"Eu já tinha achado ela maravilhosa, tanto que eu tinha trocado olhares com ela. Pedi o isqueiro, começamos a conversar e tal. E aí teve uma hora que o empresário que estava com ela lá, veio pedir o contato e aí, na noite seguinte, a gente saiu junto", recordou o produtor de conteúdo adulto.





Nizam ainda pontuou o que motivou o rompimento do envolvimento amoroso entre ele e Leticia Spiller. "Projetos diferentes, tempos diferentes, agendas diferentes, planos diferentes", frisou. O ex-BBB ainda argumentou que houve um rompimento natural.





"Não foi um momento em que a gente colocou um ponto final. Foi acabando, assim, naturalmente. Então, não tem como falar que eu queria mais. Gostei muito dela. A gente tinha um carinho absurdo um pelo outro", finalizou ele, que revelou ter conversado com Spiller após o término.