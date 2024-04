Reprodução Acabou? Nizam abre o jogo após romance com Letícia Spiller

O romance entre Nizam e Letícia Spiller parece ter sido passageiro! Em entrevista recente, o ex-BBB falou abertamente do status de relacionamento dele e apontou estar solteiro. Além disso, o paulistano também comentou a nova empreitada de criação de conteúdos adultos.

No carnaval, Nizam e a atriz Letícia Spiller chamaram atenção ao serem vistos em clima de romance. A dupla fez com que os rumores aumentassem após irem juntos ao festival de música Lollapalooza. Apesar disso, o ex-brother garante estar solteiro.

"Eu sei que a galera fica imaginando um milhão de coisas, mas sigo solteiro, sigo aproveitando a minha vida. Estou aproveitando meu momento", declarou em entrevista à plataforma de conteúdo adulto Privacy.





O pós-reality instigou Nizam a querer entrar para o mundo do entretenimento e um dos desejos dele é se tornar apresentador. Mas antes, a participação no programa da Globo vêm o ensinando a lidar com a opinião pública.

"Eu acho que você escolhe como você vai lidar com tudo, seja com as mensagens negativas ou positivas. É você que escolhe ler, você que escolhe receber, você que escolhe lidar. Então, eu tenho lidado maravilhosamente bem", assumiu.

O ex-brother confessou que acha todo tipo de atenção maravilhosa. "Não existe má atenção. Não tem como trabalhar no entretenimento sem gostar. Você se expõe muito, é muita coisa que você tem que abdicar", refletiu.

Nizam teve uma participação polêmica no reality da Globo, o qual também lhe rendeu muitas críticas. No entanto, ele não se arrepende de ter vivido o confinamento.

"Foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida, levo isso como um experimento social. Não é só um reality que você entra para jogar, tem muita coisa envolvida. Eu acho que se você for inteligente, você consegue aprender muito", afirmou.

Após ser eliminado do reality, Nizam decidiu entrar para a área de criação de conteúdo adulto, criando um perfil em uma plataforma de assinaturas. A nova aposta, entretanto, surpreendeu alguns fãs e telespectadores do programa.

"Não esperava tanta repercussão assim. Eu sabia que estava tendo uma espera sobre esse conteúdo, mas não imaginava que daria a repercussão que deu", comentou.

