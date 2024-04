ReproduçãoGshow/Samuel Kobayashi O ex-participante do BBB 24 contou mais detalhes de seu affair com a atriz

Na última terça-feira (16), Nizam Hayek abriu o jogo sobre seu envolvimento com Letícia Spiller. Em conversa com jornalistas, ele deu uma leve surtada após questionarem onde a atriz estava: "Pode perguntar pra ela. Letícia está na casa dela".



O ex-participante do BBB 24 mora em São Paulo e Letícia Spiller no Rio de Janeiro. Entretanto, ele chegou à capital fluminense para a final do reality show da Globo e não a encontrou. "Desde que cheguei ao Rio, a gente não se encontrou, mas a gente se fala sempre", admitiu. Ao ser questionado se o envolvimento com a atriz é algo sério, ele reforçou: "Deixa rolar, gente. Vocês vão ver".

Nas últimas semanas, o suposto casal deu diversos indícios de que a relação foi apenas passageira. Em março, eles foram vistos juntos pela última vez durante o Lollapalooza 2024, ou seja, estão há mais de 25 dias separados. Após ficar com Nizam Hayek, Letícia Spiller publicou um Stories em seu Instagram com a música Short Dick Man, onde dizia: "Não quero nenhum homem de pau pequeno (...) Você usa alguma pinça pra tirar essa coisinha pra fora? É o menor pau que eu já vi... em toda minha vida. Tire esse pau daqui (...) Encolhido, pequenino, de criança, pequenino. Homem de pau pequeno e enrugado".





Pouco depois, a atriz e seu ex-marido, Pablo Vares, voltaram a trocar elogios nas redes sociais. O diretor musical passou a comentar nas publicações da artista e vice-versa. Já na última semana, o ex-BBB anunciou seu perfil em uma plataforma de conteúdo adulto e chamou a atenção por uma publicação onde ele queria saber se tinha "alguma cadelinha disponível". Com isso, muitos entenderam que ele não tinha mais compromisso com Letícia Spiller e que o affair entre eles chegou ao fim.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko