Reprodução/Gshow/Samuel Kobayashi A atriz comentou pela primeira vez sobre seu affair com o ex-BBB

Letícia Spiller e Nizam Hayek se aproximaram durante o Carnaval 2024 do Rio de Janeiro. Em março, durante o Lollapalooza Brasil, os dois foram flagrados juntinhos assistindo aos shows do evento e a atriz finalmente abriu o jogo sobre o affair.

"Último grande acontecimento! Assim que eu tiver novidades, vou falar para vocês (...) Ele é um amor de pessoa, uma pessoa encantadora, muito querida. No mínimo uma grande amizade, assim", admitiu à revista Quem.

"A aproximação com a Leticia aconteceu no Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Não foi depois do comentário que ela fez em uma foto minha. Ela é uma pessoa incrível e que admiro. Sobre o comentário na foto, acho foda. A gente tá falando da Leticia Spiller, né?! O que eu vou achar? Fico lisonjeado e acho animal! Quem recebe um comentário de Leticia Spiller?", disse o ex-BBB.





"É muito cedo para a gente responder essa pergunta [se estavam em uma relação], se estamos nos conhecendo melhor ou se somos apenas amigos. Claro que amigos nós somos, mas ainda é muito cedo para responder essa pergunta", acrescentou.

Após a aparição pública ao lado do ex-BBB, Leticia voltou a interagir com seu ex-marido nas redes sociais e levantou suspeita dos seguidores de que o romance com Nizam não vingou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko