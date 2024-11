Leticia Spiller e Tata Werneck no "Lady Night" Leticia Spiller e Tata Werneck no "Lady Night"

Leticia Spiller, de 51 anos, resolveu romper o silêncio sobre algumas intimidades. Durante paticipação no "Lady Night", programa apresentado por Tata Werneck no Multishow, a atriz admitiu que já fez ménage a trois e ainda afirmou que quer refazer a prática em uma nova configuração.







Spiller diz que fez sexo a três com um homem e uma mullher. Agora, a artista quer outra experiência sexual em trio, mas dessa vez com dois homens. “Eram duas mulheres e um homem, mas agora quero experimentar com dois homens. Estou achando dois homens mais interessante agora”, revelou.





A loira também comentou que consegue ter orgasmos múltiplos durante a transa. “Várias vezes. Às vezes até três, quatro, depende de quanto tempo dura", detalhou. Ela ainda entregou que é adepta da masturbação e conta que faz a prática semanalmente. "Nem todo dia, mas toda semana", finalizou.





Inspirando o filho

Leticia Spiller agora acompanha o primeiro protagonista de Pedro Novaes, na Globo. O jovem de 28 anos defende o protagonista Beto em "Garota do Momento", atual folhetim das seis da Rede Globo. Pedro é fruto da relação da ex-paquita com o também ator Marcello Novaes.