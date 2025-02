Reprodução Instagram - 7.2.2025 Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes com Eunice

Fátima Bernardes, de 62 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (6) para tranquilizar os mais de 12 milhões de seguidores que a acompanham no Instagram. A ex-apresentadora da Rede Globo comunicou que a mãe, Eunice Gomes Bernardes, ganhou alta hospitalar.





A matriarca da jornalista havia sido internada para passar por um procedimento cirúrgico. Por meio da postagem que fez nos stories, a comunicadora ainda exaltou a boa recuperação da mãe, que estava voltando para casa logo após ter passado pela intervenção médica.





"Voltando para casa. Nem parece que ela acabou de botar um marca-passo”, escreveu a ex-mulher de William Bonner como legenda da publicação. No registro, Fátima posa ao lado de Eunice e de Túlio Gadêlha, com quem assumiu namoro em 2017. O atual companheiro de Bernardes é deputado federal, filiado ao partido REDE - PE.





O que é um marca-passo?

Dispositivo eletrônico implantável, ele serve como um regulador dos batimentos do coração. De modo geral, costuma ser indicado para pacientes acometidos com problemas que desequilibram o ritmo cardíaco, com destaque para a bradicardia, caracterizada por batimentos lentos e irregulares.