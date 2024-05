Reprodução/Instagram Fátima Bernardes anuncia canal no YouTube

Longe da TV desde o fim de "The Voice Brasil" (TV Globo) e "Assim Como a Gente"

(GNT), Fátima Bernardes acaba de anunciar nas redes sociais um próximo passo na carreira. A jornalista, que encerrou o contrato fixo com a Globo após 37 anos na emissora, agora se arriscará como youtuber.

Fátima gravou um vídeo contando a novidade: "É isso. A partir da próxima quinta-feira (09), nós temos um encontro marcado. Estou te esperando aqui, no meu canal do YouTube, para a gente conversar, trocar ideias, falar de Olimpíadas (elas estão chegando), falar sobre a vida, ouvir e contar boas histórias. Então, aproveita, já se inscreve no canal que logo logo nós vamos estar juntinhos".

Na legenda do post, ela acrescentou: "Bem-vindos ao canal! É o começo de uma nova trajetória na minha carreira, agora, lá no YouTube!".

Vale mencionar que os vídeos do canal da jornalista serão produzidos pela agência de Felipe Neto.





Fim do contrato fixo com a Globo

Recentemente, Fátima se pronunciou sobre as notícias de que teria deixado a TV Globo. "Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids", explicou a apresentadora.

Ela ainda revelou que ofereceu três projetos à emissora carioca e que, apesar do contrato de exclusividade ter acabado, um deles já está em desenvolvimento: "Fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Para quando? Ainda não sabemos". "Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer", garantiu.

