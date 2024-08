Reprodução: Instagram Fátima Bernardes

A apresentadora Fátima Bernardes se despediu, nesta segunda-feira (12), dos Jogos Olímpicos de 2024 após cobrir o evento a trabalho. Na legenda da publicação, a comunicadora deu algumas palavras sobre os 17 dias que marcaram a competição.

Saiba o que ela disse:



"Já estou saudosa! Foram dias de muito trabalho, mas que valeram super a pena. Mais uma cobertura de Jogos Olímpicos, de uma maneira diferente, mas tão especial quanto todas as outras. Paris é Brasa", disse ela no texto.

Além disso, em uma das fotos postadas por Bernardes, ela aparece com o namorado, Túlio Gadêlha. Nos comentários da publicação, os seguidores da veterana a enalteceram pelo trabalho realizado.

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha em Paris Reprodução: Instagram Fátima Bernardes em Paris Reprodução: Instagram Fátima Bernardes em Paris Reprodução: Instagram Fátima Bernardes em Paris Reprodução: Instagram

"Parabéns, Fátima! O que eu gostei muito foi ver você mostrando vários lugares, entrevistando várias pessoas e não ter a Globo cortando as entrevistas. Você foi você! Sucesso!", opinou um internauta em referência à saída da jornalista do grupo Globo, após mais de 37 anos na emissora.

"Mais um trabalho maravilhoso, rico em informações e conversas inspiradoras. Muito bom te acompanhar por aqui. Muito bom te acompanhar sempre", acrescentou um segundo. "Adorei curtir junto com você as Olimpíadas de Paris", afirmou um terceiro.

