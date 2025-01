Reprodução Instagram - 27.1.2025 Viih Tube com o filho, Ravi

Filho dos ex-BBBs Eliezer e Viih Tube, o pequeno Ravi, de 2 meses, será submetido a um procedimento cirúrgico para corrigir a 'língua presa', conhecido como frenectomia. Lua di Felice, irmã do bebê, também passou pela mesma intervenção. Quando não tratada, a condição pode prejudicar a amamentação, a deglutição e até a respiração.







Ao iG Gente, a fonoaudióloga Rai Cruz, especialista em Motricidade Orofacial, detalha que a cirurgia é "relativamente simples e de pequeno porte", mas ressalta que há particularidades que devem ser analisadas, como "candidíase mamária materna".





A frenectomia é indicada após avaliações fonoaudiológicas e morfofuncionais. "Há protocolos específicos para cada faixa etária, como o teste da linguinha para recém-nascidos e, a partir dos 3 meses de idade, outros protocolos de Motricidade Orofacial", explica.





Segundo ela, estes protocolos "avaliam todas as funções do sistema estomatognático, como sucção, deglutição, respiração, mastigação, mímica facial e fala". "Quando essas avaliações identificam impacto do frênulo lingual nas disfunções encontradas, o fonoaudiólogo poderá solicitar a frenectomia", pontua.





Amamentação prejudicada

Um dos principais danos para os bebês com 'língua presa' é na alimentação. Isso porque a captação do leite pela boca do recém-nascido na mama da mãe não ocorre de forma correta. "Bebês com língua presa podem apresentar dificuldades na extração efetiva do leite materno e ainda causar fissuras mamilares e dor materna ao amamentar, comprometendo significativamente o sucesso da amamentação", completa a mestranda em odontologia pela Universidade Federal Fluminense.





Há riscos pós-operatórios?

Segundo a especialista, as complicações são mínimas, mas existem práticas que devem ser evitadas para evitar problemas como infecções. "Os riscos para infecção pós-frenectomias linguais são mínimos, bastando cuidados básicos com higiene das mãos e quaisquer utensílios utilizados pelo bebê", destaca ela, que produz conteúdos sobre fonoaudiologia para crianças no Instagram @maesemmedo.





"Especialmente em casos de pacientes maiores que levam as mãos e objetos à boca. É contraindicado o uso de chupetas e, em caso de bebês não amamentados, é necessário manter esterilização adequada das mamadeiras", assegura Rai.





"Por ser uma cirurgia, só deverá ser indicada quando há impacto funcional comprovado da alteração do frênulo lingual, independente da faixa etária. Quando o frênulo lingual apresenta uma variação anatômica, porém sem impacto funcional comprovado, este paciente deverá ser acompanhado e receber indicação de realizar fonoterapia, ou frenectomia apenas em caso de alteração funcional. Não existe cirurgia preventiva", afirma.





Entenda possíveis complicações pós-cirúrgicas

Embora seja considerada um procedimento simples, a frenectomia pode apresentar algumas "complicações comuns aos pós-operatórios de frênulos linguais". "Entre elas a readerência da ferida cirúrgica, a fibrose cicatricial, ou mesmo não haver melhora no padrão funcional do paciente. (Varadan et al.,2019). Essas complicações podem ser evitadas com o acompanhamento fonoaudiológico especializado (Ferrés-Amat et al., 2016), sem manipulação direta em ferida cirúrgica (Bhandarkar et al., 2022)", detalha Rai.





