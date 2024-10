Reprodução: Instagram Eliezer

Eliezer utilizou as redes sociais, na última quarta-feira (23), para criticar uma matéria sobre a "morte do filho" de Viih Tube . O ex-BBB se surpreendeu com o título apelativo do texto, pois dava a entender que a influenciadora havia perdido a criança.

"Tem gente mandando isso aqui para gente, perguntando se estamos bem. Eu não sei nem falar sobre isso, não tenho nem nome, não sei como descrever. Dá até vontade de chorar quando eu leio isso", iniciou ele ao mostrar o print da nota "Grávida, Viih Tube confirma morte do 'filho' e publica texto de despedida".

"Para mim, é de uma perversidade enorme, isso é perverso. Eu espero que os cliques que o portal tenha tido com essa matéria, com esse título, tenham valido a pequena", disparou o influenciador.

O marido da ex-BBB, então, afirmou: "Respeito muito o trabalho da imprensa, mas para mim, isso aqui não é jornalismo". Ele acrescentou: "Se quisesse uma matéria com a gente, era só ter pedido. Não precisava ter colocado de uma forma parecida com a que nosso filho tinha morrido”.

Eliezer Reprodução: Instagram

Além disso, Eliezer também explicou ao público que o texto era a respeito do gato do casal. "Eles só colocam isso [morte do animal] quando você lê até o final e falam que é sobre o gato. Poderia ter usado a foto com o gato, porque tem. A gente publicou", rebateu ele.

"Mas quiseram tanto clique que colocaram essa foto nossa. Eu só espero que tirem do ar", finalizou o ex-reality. Ele e Viih Tube aguardam o a chegada de Ravi, segundo filho do casal. Os dois também são pais de Lua, que nasceu em abril de 2023.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .