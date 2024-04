Reprodução/Instagram - 03.04.2024 Lua e Eliezer na aula de natação

Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, publicou fotos na aula de natação ao lado do pai.

"Natação com papai de sereia", escreveu ela na legenda.





Nos comentários da publicação, os seguidores da menina aclamaram o momento. "Linda demais! É muito fofura", elogiou uma fã. "Está tão pitica", acrescentou uma segunda.

"Que sereia linda!", comentou uma terceira. "Te amo, Lua", disse uma quarta.

