Reprodução: Instagram Viih Tube

Viih Tube usou as redes sociais no último domingo (08) para atualizar o quadro de Ravi , que está na UTI desde o dia 24 de novembro. Em um vídeo postado no stories, a influenciadora chorou e agradeceu aos fãs pelo apoio.

"Nem lembro a última vez que passei aqui, acho que tem umas três semanas. Eu vi o Eli postando uns stories, falando com vocês, estava evitando aparecer aqui. Muita gente fala: 'para, some da internet, muita energia ruim, gente maldosa', não concordo", iniciou ela.

"Nesse caso, a energia boa e orações foram muito maiores. Muita gente com a gente, eu choro tão feio, odeio chorar em storie. Muita gente orando, torcendo e honestamente, quem cuida da gente não dorme", acrescentou a artista visivelmente emocionada.

Assim como Eliezer , ela também falou sobre o estado médico do filho: "[Nesta segunda-feira (09)], ele volta a mamar. A gente está torcendo muito para que ele reaja bem. Se ele reagir bem, logo estaremos em casa. Tenho certeza que vai dar certo", afirmou a ex-reality.