Foto: TV Globo Terça-feira (14) à noite foi marcada por primeira dinâmica entre o elenco do BBB 25

O jogo começou! Na última terça-feira (14), o elenco do BBB 25 participou de uma dinâmica que promovia a união e o afastamento de algumas duplas. Na ocasião, eles deveriam apontar um par que fosse sua prioridade na casa e dois que não gostariam que estivesse em seu jogo.

Os nomes mais mencionados negativamente teriam uma prenda: dormir na área externa do reality. Por terem sido as duplas mais queridas do jogo, Camila, Thamiris, João Gabriel e João Pedro tiveram que escolher entre os seguintes nomes para a consequência: Marcelo e Arleane, Vinicius e Aline, Guilherme e Joselma, Diego e Daniele.

Após um consenso, os quatro escolheram o genro e a sogra como os participantes azarões da primeira dinâmica do reality. Com o resultado, Mateus, dupla de Vitória Strada, se desculpou com a mulher de 54 anos pelo voto.

Foto: TV Globo Joselma e Guilherme levaram a pior na dinâmica promovida pelo programa

"Não se preocupe, o jogo começou", tranquilizou Delma. Camila também foi conversar com a dupla e avisou que, por ela, os dois não dormiriam fora de casa: "Se eu tivesse que escolher entre vocês e Diego. Eu falei: Diego. Por mais que ele estivesse há mais tempo, eu me identifiquei mais com vocês. Eu amei vocês", declarou.