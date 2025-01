Reprodução Globoplay João Pedro no 'BBB 25'

Menos de dois dias de programa e alguns participantes da competição já estão confabulando sobre as opções de voto do primeiro paredão do "Big Brother Brasil 2025", que será formado no próximo domingo (19), durante a edição ao vivo comandada por Tadeu Schmidt.





Um deles é João Pedro, que forma dupla junto com o irmão gêmeo, João Gabriel. O brother do grupo Pipoca pretende votar em outra anônima: a policial Aline, que entrou no jogo acompanhada de Vinícius. Os dois se desentenderam por conta da divisão de comida na casa.





"Eu vou falar a verdade para vocês, pelo jeito meu voto vai ser nela [em Aline]. Vou votar nela. Dou abertura para todo mundo, se conversar comigo, vou conversar. Agora, as pessoas não dão abertura para a gente conversar", reclamou ele, em conversa com outros brothers.





O competidor ainda explicou que um dos desentendimentos entre eles tinha ocorrido por conta do estrogonofe. "Fui colocar mais uma colher de estrogonofe e ela 'Lembrando que tem mais gente para comer'. Eu falei: 'Penso nos outros, eu vou deixar'. Eu peguei só uma colher", explicou.