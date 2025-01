Foto: TV Globo Aline e Vinicius no BBB 25

Após os primeiros desentendimentos, Aline e Vinícius conversaram sobre suas estratégias para se manter no BBB 25. Em uma conversa na noite da última terça-feira (14), a policial e o promotor de eventos avaliaram as táticas que irão usar no programa.

"Onde eu estou eu vejo você. Eu quero ouvir o que você está conversando para ter esse 'feeling' de 'p*rra, Vini, eu ouvi o que você falou. A gente não pode esquecer que a gente tá em um jogo. Não podemos ficar refém disso, óbvio", iniciou ela.

"Está estreitando. Repara como a dinâmica da casa está mudando. Você está sentindo as pessoas? As pessoas estão se articulando. Isso é jogo. Você tá aqui e você ta ali. Você percebe que tem gente que tava assim [dormindo no jogo] e agora está assim [mais acordada pro game]", acrescentou Aline.

Vinicius concordou com o posicionamento da aliada. Durante o dia, o nome da dupla foi mencionado por um dos gêmeos, João Pedro. No almoço, a policial teria repreendido o participante após ele repetir o prato de Strogonoff.

"Fui colocar mais uma colher de estrogonofe e ela ‘Lembrando que tem mais gente para comer’. É a Aline", explicou João Pedro em conversa com Marcelo, que afirmou: "Ela tá de marcação contigo". O rapaz de 21 anos, então, concordou: "Tá de marcação com nós, não tem base um negócio desses".

Os gêmeos estão irritados com Aline por ela ter avisado que ainda tinha mais gente pra comer. #BBB25

pic.twitter.com/Hjlam6ywK6 — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 14, 2025