Reprodução/Instagram Beatriz Reis

Beatriz Reis , ex-participante do Big Brother Brasil, abordou um tema que tem gerado curiosidade entre os seguidores. A influenciadora, de 24 anos, falou abertamente sobre o fato de usar roupas ousadas, como biquínis fio-dental, mesmo sendo virgem, e questionou o estigma em torno dessa combinação.

Durante uma gravação com Gil do Vigor, Beatriz compartilhou suas reflexões: "Toda vez que posto uma foto de biquíni, é normal alguém questionar: 'Por que uma virgem usaria uma roupa assim?'. O que tem a ver uma coisa com a outra? Sei que sou uma raridade, mas sou uma virgem antenada", disse com firmeza.





Beatriz também comentou sobre as reações que recebe quando fala sobre sua virgindade. Ela revelou que muitas pessoas não acreditam quando afirma ser virgem, especialmente porque adora usar peças sensuais. "Eu uso fio-dental e todo mundo acha que não sou mais virgem", contou com humor.